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Buzdolabı motoruyla evi ısıtan sistem

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Buzdolabı motoruyla evi ısıtan sistem
Sinop'ta kalorifer ve güneş enerjisi paneli ustası olan Cengiz Uğurluel, içerisinde soğutma sistemi olan buzdolabı motoruyla tam tersini yaparak, 'evi ısıtan bir sistem' geliştirdi

Sinop’un Ayancık İlçesi'nde buzdolabı motoru ve kendi yaptığı batarya sistemiyle elektrik enerjisini ısıya çeviren kalorifer ve güneş enerjisi paneli ustası Cengiz Uğurluel, tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği sistemi daha da ileriye taşımak istiyor.

Usta Uğurluel, "Buzdolabı motorunun normalde soğutma özelliği bulunmaktadır fakat ben bunu ısıtmakta kullanıyorum. Buzdolabı motorunu ters kullanıyoruz, içerisine deponun bir batarya yapmak suretiyle ısınan gazı suyun içerisine ısısını tamamen bırakmasını sağlıyoruz. Bu şekilde depomuzda ısınan suyu da, sirkülasyon pompası aracılığıyla peteklerimize gönderiyoruz, dairemizi ısıtıyoruz. Şu anda imkanlar dahilinde ısıtmada kullandığımız bu sistemi, ufak bir değişiklikle ek parçayla aynı makine ile evi soğutmada da kullanabileceğiz. Bunun için de devletimizden destek bekliyoruz, müracaat ettiğimiz yerlerden onay bekliyoruz. Kısa zamanda bunu piyasaya çıkartıp ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yaptığımız bu sistemin yaklaşık ömrü tahmini 25-30 yıl civarında. 150-160 liralık bir elektrikle büyük bir evi ısıtabiliyoruz" dedi.

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