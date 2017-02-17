Buzlanan Yolda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda virajı alamayan tır yan yatarken, sürücü yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda virajı alamayan tır yan yatarken, sürücü yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Karadeniz Sahil yolu viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Azerbaycan'a inşaat malzemesi taşıyan Cavan Şir Hasanov hakimiyetindeki 99-CT-144 plakalı tır, buzlanan yolda virajı alamayınca devrildi. Kazada tır şoförü Hasanov hafif şekilde yaralandı. Tırın yan yatmasıyla Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık olarak 1.5 saat boyunca araç trafiğine kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ise, kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği Lütfü Alemdar Caddesi bağlantısından sağlamaya çalıştı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı. Yan yatan tır, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken, karayolları ekipleri ise tuzlama çalışması yaptı. Olay sonrası bölgeye akın eden vatandaşlar ise her kış mevsiminde aynı sorunla karşı karşıya kalındığını ve trafik kazası meydana gelmeden tuzlama yapılmadığını iddia etti.

Geçtiğimiz ay meydana gelen kar afeti sonrasında da yine aynı noktada 7 trafik kazası meydana gelirken, güvenlik önlemi almaya çalışan polis memuru Erkan Bozali ağır yaralanmıştı.