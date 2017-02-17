  • BIST 88.830
  • Altın 144,240
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -5 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 0 °C

Buzlanan Yolda Tır Devrildi: 1 Yaralı

» »
Buzlanan Yolda Tır Devrildi: 1 Yaralı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda virajı alamayan tır yan yatarken, sürücü yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda virajı alamayan tır yan yatarken, sürücü yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Karadeniz Sahil yolu viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Azerbaycan'a inşaat malzemesi taşıyan Cavan Şir Hasanov hakimiyetindeki 99-CT-144 plakalı tır, buzlanan yolda virajı alamayınca devrildi. Kazada tır şoförü Hasanov hafif şekilde yaralandı. Tırın yan yatmasıyla Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık olarak 1.5 saat boyunca araç trafiğine kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ise, kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği Lütfü Alemdar Caddesi bağlantısından sağlamaya çalıştı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı. Yan yatan tır, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken, karayolları ekipleri ise tuzlama çalışması yaptı. Olay sonrası bölgeye akın eden vatandaşlar ise her kış mevsiminde aynı sorunla karşı karşıya kalındığını ve trafik kazası meydana gelmeden tuzlama yapılmadığını iddia etti.

Geçtiğimiz ay meydana gelen kar afeti sonrasında da yine aynı noktada 7 trafik kazası meydana gelirken, güvenlik önlemi almaya çalışan polis memuru Erkan Bozali ağır yaralanmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın17 Şubat 2017 Cuma 21:58
  • Bartın’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 21:53
  • Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Hastane Otoparkında Silahlı Saldırı İhbarı Polisi Alarma Geçirdi17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Eşi Boşanma Davası Açınca Kendini Bıçakladı17 Şubat 2017 Cuma 21:08
  • İzmir’deki Pkk Operasyonu17 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Polisle Çatışan Katil Zanlısı Su Kanalında Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Polisten Kaçan Uyuşturucu Taciri Kaza Yapınca Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 20:48
  • Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 20:43
  • Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Ölü17 Şubat 2017 Cuma 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti