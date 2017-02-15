Buzlu Yolda Kayan Araç Ağaca Çarparak Durabildi

Bolu'da yoğun şekilde kar yağışı nedeniyle buzlanma olan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Bolu'da yoğun şekilde kar yağışı nedeniyle buzlanma olan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Sağlık Mahallesi kanal yolundan şehir merkezi istikametine seyreden 14 EU 572 plakalı araç sürücüsü Ömer Bulut yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Şarampolde bulunan bir ağaca çarparak durabilen Ömer Bulut olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.