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Byegm’den Kınama

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Byegm’den Kınama
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), terör örgütlerinin propagandasını "gazetecilik faaliyeti" olarak lanse etmeye çalışarak...

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), terör örgütlerinin propagandasını "gazetecilik faaliyeti" olarak lanse etmeye çalışarak savunanların, sahteciliği ortaya çıkaran basın kuruluşlarına karşı "darağacı-urgan" söylemiyle tehditler savurmasının demokrasinin özüne yapılmış doğrudan bir ihanet olduğunu bildirdi.

BYEGM'den yapılan açıklamada, "Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışında, her fırsatta ve her platformda, sözde ifade özgürlüğü savunucusu kisvesine bürünerek şikayet edenlerin terör örgütlerinin propagandasını "gazetecilik faaliyeti" olarak lanse etmeye çalışarak savunanların sahteciliği ortaya çıkaran basın kuruluşlarına karşı "darağacı-urgan" söylemiyle tehditler savurması, öncelikle demokrasinin özüne yapılmış doğrudan bir ihanettir. Merhum Menderes'i, merhum Hasan Polatkan'ı, merhum Fatin Rüştü Zorlu'yu zalimce idam eden, 7 Haziran seçimi öncesi "bazı medya kuruluşlarına el koyacakları" açıklamalarını fütursuzca yapan bu malum zihniyet -aradan geçen bunca zamana rağmen- belli ki demokrasiyi "darağacı ve zorla el koymak" olarak algılamaya devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadeleyi rahat koltuklardan TV izleyerek değil, "kelleyi koltuğa alarak" veren yerli ve milli kahraman basınımız bu tip tehditlerden yılmayacak, palavraya karnı tok milletimizin yanında, tüm gerçekleri dile getirerek yer almaya devam edecektir. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak saygın medya kuruluşlarımıza yöneltilen bu tip pervasızca tehditleri bir kez daha kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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