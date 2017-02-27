‘Bylock’ Kullanıcıları Tutuklandı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü doktor olmak üzere 9 kişinin tutuklandığı belirtildi.