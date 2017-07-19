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Bylock Operasyonunda Gözaltı Sayısı 128’ Yükseldi

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Bylock Operasyonunda Gözaltı Sayısı 128’ Yükseldi
Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşmesi BayLock proğramını kullanan 127 kişi ile iligili olarak yakalama kararında sayının...

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşmesi BayLock proğramını kullanan 127 kişi ile iligili olarak yakalama kararında sayının 137'ye yükseldiği, gözaltına alınan kişi sayısının ise 128'e ulaştığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı karı verilenlerin sayısı 137'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zanlı operasyonlada 128 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 57 kişiden 15'i tutuklanırken, 20'si adlı kontrol şartıyla serbest, 22 ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

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