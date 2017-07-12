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Bylock’lu Müdür Düzce’de Yakalandı

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Bylock’lu Müdür Düzce’de Yakalandı
Karabük'te FETÖ/PDY soruşturma kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen eski emniyet müdürü Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük'te FETÖ/PDY soruşturma kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen eski emniyet müdürü Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında rütbeleri sökülerek meslekten ihraç edilen ve yakalaması olan eski ikinci sınıf emniyet müdürü Yunus K.'nın Düzce'de olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen Yunus K.'yı yakalayarak akşam saatlerinde Karabük'e getirdi.

Daha önce Karabük Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Yunus K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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