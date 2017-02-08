Bylock’tan 2 Kişi Daha Tutuklandı

Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında KOM Şube ekiplerinin Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde başlattığı eş zamanlı operasyonlarda "Bylock" kullandığı iddiası ile gözaltına alınan biri kadın 4 kişi bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ö.Ç. ve E.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.