Bylock’tan Adliyeye Çıkarılan Ev Hanımına Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan ev hanımı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen ev hanımı 37 yaşındaki S.T.'yi 4 gün önce gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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