Bylock’tan Adliyeye Sevk Edilen 3 Kişi Serbest

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamlarının imamı oldukları iddia edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilince yeniden gözaltına alınarak...

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamlarının imamı oldukları iddia edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce iş adamlarına yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün iş adamları imamları oldukları iddia edilen kapatılan Canik Başarı Üniversitesi çalışanı İ.Y.(35), ihraç olan sağlık teknikeri M.A.I.(33) ile ihraç olan öğretmen Ö.A.(36), gözaltına alınmış mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

3 kişi örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddiasıyla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Y., M.A.I ve Ö.A. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı.