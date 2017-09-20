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C Lisans Futbol Antrenörlük Kursu Başladı

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C Lisans Futbol Antrenörlük Kursu Başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde düzenlenen futbol antrenörlüğünün ilk aşaması olan TFF...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde düzenlenen futbol antrenörlüğünün ilk aşaması olan TFF Grassroots-C Lisans Antrenör kursu başladı.

TFF Grassroots - C Lisans Antrenör kursu 10 gün sürecek. Muğla'da yetişen, TÜFAD üyesi ilk Ümit Milli futbolculardan ve Muğla Gençlikspor, Karşıyaka, Eskişehirspor ile son olarak Muğlaspor formaları giyen kaleci Taşkın Yılmaz'ın adı verildi.

Kurs hakkında bilgi veren TÜFAD Genel Genel Sekreteri ve Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu, "Kursiyerlerin tamamı ilimizden olup, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden başvurularını yapmış, başvuru kriterlerine göre puanlama sıralamasına uygun olarak tespit edilen 30 kişi katılıyor. Kurs eğitimcileri olarak TFF tarafından, UEFA Antrenör Eğitmenleri (Tutor) Coşkun Süer ve Muammer Birdal görevlendirildi. Kursun teori bölümleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın Düğerek Spor Salonu Kompleksi toplantı salonunda, saha uygulamaları da Düğerek Stadı'nda yapılıyor. Kurs bitiminde yapılacak sınavlar sonucunda kursu başarıyla bitiren adaylar amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, en üst kadınlar ligi dışındaki kadın liglerinde teknik sorumlu ve tüm kadın liglerinde antrenör olarak görev yapabileceklerdir. Kursumuza destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Menteşe Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

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