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Ç. Rizespor - Denizlispor Maçının Ardından

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Ç. Rizespor - Denizlispor Maçının Ardından
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda...

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maç oldu. Bu kadar zor olmasına olanak veren de bizleriz. İyi başladığımız bir maçta istediğimiz skoru yakalamamıza rağmen, kalemizde goller gördü. Oyuncularımız 3-0'dan sonra herhalde maç bitti nasıl olsa kazandık düşüncesiyle hareket ettiler ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Sonuç olarak mutluyum ama düzeltmemiz gereken çok yönlerimiz var. Skoru koruma anlamında biraz daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise, yaptığı açıklamada, "Maçın başında yediğimiz bir golle geriye düştük. Kendi kendimize yenildik bugün. Çaykur Rizespor bizi yenmek için çok zorlanmadı. Yapmamamız gereken şeyleri yaptık. Gereksiz kartlar gördük. Maçı genelde bırakmadık. Çabalarımız sonuç vermedi" diye konuştu.

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