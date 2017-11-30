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Cadde Ve Bulvarlarda Bakım Çalışmaları Sürüyor

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Cadde Ve Bulvarlarda Bakım Çalışmaları Sürüyor
Düzce Belediyesi muhtelif cadde ve bulvarlar üzerinde asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi muhtelif cadde ve bulvarlar üzerinde asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belli noktalarda çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile yolun bakım ve onarım işlemlerini de tamamladı. Birkaç farklı noktada aynı anda devam eden çalışmalar kapsamında Kuzey Çevre Yolu üzeri AFAD kavşağı mevkiinde de asfaltlama işlemi yapıldı. Ekipler, planlanan çalışma programı kapsamında çalışmaların hava şartlarının izin verdiği sürece devam edeceğini belirtti.

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