Cafe'de QUARA Patisserie hizmette

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde kafe restoran şeklinde hizmete açılan Cafe'de QUARA Patisserie herkesin uğrak mekanı olmayı hedefliyor

Samsun'un İlkadım İlçesi'ne bağlı Adalet Mahallesi'nde, 100. Yıl Bulvarı üzeri 100. Yıl Apartmanı No: 234'te kafe restoran şeklinde hizmete açılan Cafe'de QUARA Patisserie, müşterilerine hizmet verecek. Ayşe Aksu ve Arzu Altay'ın işletmeciliğini yaptığı mekan, herkesin uğrak mekanı olmayı hedefliyor.

Cafe'de QUARA Patisserie düzenlenen muhteşem açılış töreni ile hizmete açıldı. Açılışa çok sayıda davetli katıldı. Cafe'de QUARA Patisserie işletmecileri Ayşe Aksu ve Arzu Altay herkesi davet ederek, "Kahvaltı, dünya mutfağı, sulu yemekler, içeceklerimizle nezih bir ortamda hizmet sektöründe bizde varız dedik. Allah inşallah bizleri utandırmaz. Bizler herkesin ailesi ile birlikte hoş vakit geçireceği bir mekanı hizmete açtık. Samsun'a hayırlı olsun" dedi.

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Cafe'de QUARA Patisserie Kori Soslu Tavuk, Soya Soslu Tavuk, Schinitzel, Tavuk Sarma, Tavuk Şiş, Dana Şiş, Quara Makaroni, Quara Izgara Köfte, Penne Makaroni, Çökertme, Saç Kavurma, Mantı Cevizli, Biftekli Salata, Tavuklu Salata, Quara Salata Mezeler ve birçok çeşit müşterilerinin beğenisine sunulacak.