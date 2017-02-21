Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. M. Ali Yılmaz, insan vücudunu oluşturan yaklaşık 37,2 trilyon hücrenin her birinden kanserin gelişebileceğini söyledi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. M. Ali Yılmaz, insan vücudunu oluşturan yaklaşık 37,2 trilyon hücrenin her birinden kanserin gelişebileceğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nden Yrd. Doç. Dr. M. Ali Yılmaz çağın hastalığı kanser konusunda, "Hücrelerin, kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve yayılması olarak tanımlanan bir grup hastalıktır. Normalde, yaşlanan ve hasara uğrayan hücreler, kontrollü bir çoğalmayla yenisi ile yer değiştirir. Bu düzenli ve kontrollü süreç bozulduğunda tümör veya ur olarak tanımlanan yapılar oluşur. Cildimizdeki benler, yağ bezeleri en sık rastlanan tümörlerdendir" dedi.

İyi ve kötü huylu tümörden bahseden Yrd. Doç. Dr.Yılmaz, "Tümör veya ur dediğimiz yapı, sadece olduğu yerde büyüyüp, çevre ve uzak dokulara yayılmaz ise "iyi huylu tümör" olarak adlandırılır. Kanser olarak tanımlanan kötü huylu tümörler, çevre veya uzak dokulara yayılma eğilimindedir. Herhangi bir urun, erkek veya dişi olması söz konusu değildir ancak iyi huylu veya kötü huylu olabilir" dedi.

Yrd. Doç. Dr M. Ali Yılmaz kanser teşhisi için şu bilgileri verdi: "Kanser hücreleri ile köken aldıkları doku hücreleri arasındaki fark sadece üremenin kontrollü olup olmaması değildir, şekil ve yapı açısından farklılıklar da vardır. Örneğin kemik hücresinden kaynaklanan kanser hücreleri hiçbir zaman ataları gibi işlev gösteremez. Bu yapısal farklılıklar kanser teşhisinin temellerini oluşturur. Dokudan alınan parçalar mikroskop ile incelenir ve çoğunlukla kanser olup olmadığı ve hangi dokudan kaynaklandığı belirlenebilir. Bu inceleme aynı zamanda tedavi yöntemi tercihinde önemlidir."

Kanser türünün farklılık göstermesine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. M. Ali Yılmaz açıklamasını, "İnsan vücudunu oluşturan yaklaşık 37,2 trilyon hücrenin her birinden kanser gelişebilir. Kanser türleri ise bu kadar fazla olmasa da 100'den fazladır. Her bir türün kendi içinde gruplandığını düşünürsek karşımıza devasa bir rakam çıkar. Tümörlerin bulunduğu yer de çok önemlidir. Akciğerdeki bir tümör; hastaya hiçbir rahatsızlık vermeden çok büyük boyutlara ulaşabilirken, beyinde bulgular erken dönemde başlar" şeklinde tamamladı.