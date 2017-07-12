Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay,Slovak Viktoria Kuzmova'yı setlerde 2-0...

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay,Slovak Viktoria Kuzmova'yı setlerde 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de organize edilen 100 bin Dolar ödüllü toprak kort turnuvasında dünya sıralamasının 176. basamağındaki Çağla Büyükakçay, 158. sıradaki Slovak Viktoria Kuzmova ile ikinci turda mücadele etti. Büyükakçay, rakibini 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı. Milli sporcu, 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda Kuzmova'yı yendi.

Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde dünya 160 numarasında bulunan Ukraynalı Kateryna Kozlova ile karşı karşıya gelecek.