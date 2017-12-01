Çağlayan Adliyesinde Asansör Düştü. İki Savcının Yaralı Olduğu İddia Edildi.

IHAAW201826-ASA/01-12-2017 - Çağlayan Adliyesinde asansör düştü. İki savcının yaralı olduğu iddia edildi. 01.12.2017 20:18:26 TSI NNNN
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