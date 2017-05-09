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Çağlayan Meydanında Karadeniz Festivali

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Çağlayan Meydanında Karadeniz Festivali
İstanbul Adalet Sarayı önündeki Çağlayan meydanında, 12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 12'inci Karadenizliler Kültür ve Sanat Festivali...

İstanbul Adalet Sarayı önündeki Çağlayan meydanında, 12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 12'inci Karadenizliler Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklar başladı.

Avrupa'nın en büyük adliyesi olma özelliğine sahip Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydan, adliyenin faaliyetine geçtiği tarihten beri ilk kez bir festivale ev sahipliği yapacak.

Karadenizliler Derneğinin çalışmalarıyla 12-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festival öncesi, meydanda hummalı bir çalışma başlatıldı. Ahşaptan yapılan maket evler ile lale aksesuarları alana yerleştirilmeye başlandı.

Karadenizli şarkıcılar Resul Dündar ve İsmail Türüt'ün de konser vereceğinin duyurulduğu festivalde, birçok etkinliğin de yer alacağı öğrenildi.

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