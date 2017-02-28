Çakacak: “Mersin Halkı, Milli İstihdam Seferberliğinde De Milli Duruşunu Gösterecek”

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin halkının 15 Temmuz'da gösterdiği milli duruşu Milli İstihdam Seferberliğinde de göstereceğini belirterek, "Mersin...

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin halkının 15 Temmuz'da gösterdiği milli duruşu Milli İstihdam Seferberliğinde de göstereceğini belirterek, "Mersin esnafı, zanaatkarı, sanayicisi, KOBİ'leri yine milli duruşunu gösterecek ve Mersin olarak biz Milli İstihdam Seferberliğine en az yüzde 5 katkıyı sağlayacağız" dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlar Kurulu Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Kutlu ile Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Aziz Varol'un, oda başkanlarına Milli İstihdam Seferberliği sunumu yaptığı toplantıda, Vali Çakacak, Mersin'in İstihdam Seferberliğine yüzde 5 katkı yapacağına inandığını söyledi.

Dinçer: "Esnafımız, ayakta kalma mücadelesi veriyor"

Mersin ESOB'da yapılan toplantının açış konuşmasını Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer yaptı. Mersin il genelinde 70 oda ve bu odalara kayıtlı 60 bin esnaf ve sanatkar olduğunu belirten Dinçer, 70 binin üzerinde de iş yeri bulunan kentte, çalışanların yüzde 40'ını esnaf ve sanatkarın istihdam ettiğini ifade etti. Son günlerde esnafın üzerindeki yükün ağırlaştığına, ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Dinçer, sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan ve Bakanlara defalarca ilettiklerini, bunun sonucunda güzel çalışmalar yapılmaya başlandığını dile getirdi.

"KOSGEB kredisi esnafımıza nefes aldıracak"

Esnafa önce KOSGEB ile ilgili bir destek verildiğini anımsatan Dinçer, ancak sürenin çok dar olması ve sitenin çökmesi nedeniyle esnafın KOSGEB'in web sitesine giriş yapamadığını kaydederek, "Ama buna rağmen Mersin'den 5 bin 500 kişi siteye giriş yapabildik. Hükümetimizin esnaf sanatkarımıza verdiği 50 bin liralık krediden faydalanmak için var gücümüzü ortaya koyduk. Daha sonra Sayın Başbakanımızla bir araya geldik, durumu izah ettik, çünkü o 5 bin 500 kişinin içerisinde 30 esnaf sanatkar bile kredi kullanamadı. Tamamını büyük işletmelere verdiler. Sayın Başbakanımız, "Siteye giriş yapan 250 bin kişi var. Bunların tamamına bu kredi verilecek, yeter ki şartları uygun olsun" dedi. Çok sevindirici bir haberdi. Bunu daha sonra 300 bin kişiye yükselttiler, 50 bin lira limitli krediye çıkardılar ve ek süre verdiler. Böylece bazı arkadaşlarımız siteye giriş yapabildi. Zannederim önümüzdeki aydan itibaren bu kredi kullanılacak. Kredi bir yıl ödemesiz, üç yıl vadeli olmak üzere esnafımıza bir nefes aldıracak" diye konuştu.

"Sicil affı umduğumuz gibi çıkmadı"

Sicil affına da değinen Birlik Başkanı Dinçer, "Sicil affı umduğumuz gibi çıkmadı" diyerek, şunları söyledi: "Sicil affında aslında biz beyaz bir sayfa bekledik. En azından "esnafımız tekrar bankalara müracaat ettiğinde bir sıkıntı çıkarmasınlar, geçmişi silsinler" dedik. Çünkü geçmiş dönemlerde çok krizler ve sıkıntılı günler yaşandı. Bu nedenle esnafımızın genelinin sicillerinde sıkıntı var. Ama maalesef çıkan sicil affı da ihtiyacımıza cevap vermedi. Yine hala bankalar ekranlarında esnafın olumsuz sicillerini muhafaza etmeye devam ediyorlar. Bununla ilgili sıkıntı var. Bu sıkıntıları da hem Sayın Başbakana hem Bakanlara anlattık. Dileriz bir düzenleme yaparlar da bizleri rahatlatırlar. KOSGEB kredisi çıksa bile bankaya gittiğinde esnaf krediyi çekemez durumda."

"Devletimiz üzerimizdeki yüklerin büyük bir bölümünü bir yıl boyunca aldı"

Esnafın, yaşadığı sıkıntılara rağmen "Acaba yanımızda bir işçi daha çalıştırabilir miyiz" gayreti içerisinde olduğunu belirten Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa verdiği destekle basit usul mükelleflerinin büyük bir bölümünün vergi dışında bırakıldığını anımsattı. Dinçer, şimdi de çok güzel destekler geldiğine işaret ederek, "İşsiz sayımızı biraz alta çekmek için devletimiz üzerimizdeki yüklerin büyük bir bölümünü bir yıl boyunca aldı. Bu yıl itibariyle ilave çalıştıracağımız her işçi için vergi ve SSK yükümlülüklerini bir yıl boyunca devletimiz ödeyecek. Önemli bir destek. Bu da önümüzü biraz daha açacak. Bu desteğin devamının da geleceğini zannediyorum. Çünkü biz iyi bir uygulama yapabilirsek hükümetimiz de bunu görecektir ve bu teşvikin devamı yönünde bazı kararlar alacaktır. Amacımız, işsiz sayısını azaltabilmek. Hükümetimiz, küçük esnaf sanatkarın desteklenmesi yönünde bir takım paketler hazırlıyor. KOSGEB en küçük esnafımızdan başlayıp yukarı doğru kredi verecek. Bu, doğru bir uygulama. Daha önceki yanlıştı. Zaten büyük işletmelerin 50 bin liralık krediye ihtiyacı yok. Ama önemli olan küçük esnaf ve sanatkarı ayakta tutabilmek, kepengini indirtmemekti. Özellikle basit usul mükelleflerimizin vergi dışında bırakılması yönünde de çalışmalar var. Bu da iyi bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Vali Çakacak: "Yaklaşık 750 liraya yakın kısmını devlet ödüyor. Şimdiye kadar böyle bir teşvik görülmedi"

Daha sonra konuşan Vali Çakacak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli İstihdam Seferberliği başlattığını anımsatarak, tüm oda başkanlarının katılımıyla Mersin'de seferberliğe destek çağrısı yaptıklarını söyledi. "Milli İstihdam Seferberliğine Mersin olarak gerekli desteği vereceğiz" dediklerini ifade eden Çakacak, "İşletmelerimiz en az yüzde 5 olmak şartıyla istihdamda artış sağlayacaklar dedik. Bu bir zorunluluk değil, isteğe bağlı ama buna rağmen getirilen teşvikleri, destekleri incelediğimizde sizler için ne kadar önemli olduğunu bir defa daha göreceksiniz. Milli İstihdam Seferberliğinden önce, "İstihdamın artırılmasına yönelik bizden, devletten ne istiyorsunuz?" diye sorsaydık, emin olun bu kadarını istemezdiniz. Belki "işveren primlerini devlet ödesin" derdiniz. Devlet hem primleri ödüyor hem vergiyi ödüyor. Yaklaşık 750 liraya yakın kısmını devlet ödüyor. İstihdam eden işletmelerimiz, sadece çalışan kişinin emeğinin karşılığını ödeyecek. Şimdiye kadar böyle bir teşvik görülmedi. Her ne kadar isteğe bağlı diyorsak da ben eminim ki, birçok işletmemiz bundan faydalanacak. Faydalanması gerekir" dedi.

"Bu ülkenin şanlı yürüyüşünü kimse durduramaz. Türkiye dünyanın parlayan yıldızıdır"

2016'nın Türkiye ve millet için kolay bir yıl olmadığına dikkat çeken Çakacak, 15 Temmuz darbe girişimini anımsattı. 15 Temmuz'un aslında bir darbe girişimi değil, darbe girişimi görüntüsü altında milletin evlatlarını ve vatanı bölmek, parçalamak ve vatanı işgal ortamına hazırlamak olduğunun altını çizdi. Ancak, yüce milletin asil duruşunun ve sağduyusunun yine galip geldiğini ifade eden Çakacak, "Tabi bu milleti bölmek, parçalamak isteyenler boş durmadı. Onunla yıkamayacaklarını anladılar ve ekonomik olarak, terör unsurlarını devreye sokarak hem ekonomik yönden hem terör yönüyle bu milletin, bu devletin üzerine geldiler. Bir sürü harflerden oluşan terör örgütleri oluştu ve bizim üzerimize salındı. Ama bu millet, bu devlet onun da üstesinden gelir. Kimsenin şüphesi olmasın. Mersin, "barış ve kardeşlik şehri" diyoruz. Bu şehrin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini hiçbir güç bozamaz. Kredi derecelendirme kuruluşları maalesef objektif değerlendirmeler yapmıyorlar. Olumsuz açıklamalarına rağmen ekonomik göstergelerimiz çok farklı. Onların söylemelerine göre ekonominin batması lazım. Ama hala yabancı yatırımcı geliyor Türkiye'ye. Büyük projeleri tek tek rayına sokuyor, yeni hizmete açıyor, yeni başlıyor. Bu ülkenin şanlı yürüyüşünü kimse durduramaz. Türkiye gerçekten dünyanın parlayan yıldızıdır. Bu devletin, milletin üzerine yıkılmak istenen her zorluk bu milleti daha da güçlendiriyor. Savunma sanayimizde yerli kullanım oranımız yüzde 60'ı aştı. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri savunma sanayinin ürünlerini kullanıyor. Bunu sizler yapıyorsunuz, esnafımız, zanaatkarımız, mühendislerimiz yapıyor" diye konuştu.

"Herkes gücü oranında bu işi sahiplenmeli. Milli İstihdam Seferberliğine en az yüzde 5 katkıyı sağlayacağız"

Zorluklardan devlet ve millet olarak daha da güçlenerek çıkacaklarını vurgulayan Çakacak, böyle zamanların birlik, beraberlik ve kardeşliğin en önemli olduğu ve çok daha sıkı olması gerektiği zamanlar olduğunu kaydetti. Çakacak, şöyle devam etti: "Onun için hükümetimizin istihdamın artırılmasına yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli İstihdam Seferberliği son derece önemli. Ekonomik hareketlenme için önemli, ekonomik büyümemiz için önemli, psikolojik eşiğin aşılması için önemli. Kredi derecelendirme kuruluşları ne karar alırlarsa alsınlar, ne açıklarlarsa açıklasınlar, ekonomimiz daha iyiye gidiyor. Dolar 4 liraydı aşağıya düşmeye başladı. Bozuk bir ekonomide düşme olmaz, yukarı çıkması gerekir. Onun için herkes gücü oranında bu işi sahiplenmesi lazım. Kimseden gücünün ötesinde bir şey istemiyoruz. Gücü olan alacak. Ama emin olun faydasını göreceksiniz. 15 Temmuz'da Mersin halkı nasıl bir milli duruş gösterdi ve Mersin ilimizde bir ve beraber kardeşlik, huzur içerisinde atlattıysak o günleri, Milli İstihdam Seferberliğinde de Mersin esnafı, zanaatkarı, sanayicisi, KOBİ'leri yine milli duruşunu gösterecek ve Mersin olarak biz Milli İstihdam Seferberliğine en az yüzde 5 katkıyı sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim şüphemiz yok. Biz her zaman esnafımızın, zanaatkarımızın yanındayız, çünkü esnafımız bu toplumun temel direğidir. Sizler iyi oldukça devletimiz de iyidir, milletimiz de iyidir."

Oda başkanlarının sorularının da yanıtlandığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.