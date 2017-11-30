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Çakıcı Hakkında Paylaşım Yapan Kişiye Kendini Vurdurduğu Öne Sürülen Bir Kişi Daha Tutuklandı

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Çakıcı Hakkında Paylaşım Yapan Kişiye Kendini Vurdurduğu Öne Sürülen Bir Kişi Daha Tutuklandı
İzmir'de, sosyal medyada suç örgütü liderlerinden Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiye etek giydirerek elindeki silahla...

İzmir'de, sosyal medyada suç örgütü liderlerinden Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiye etek giydirerek elindeki silahla kendini vurdurtan zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Tanınmamak için peruk taktığı tespit edilen zanlının evinde, 2 peruk, sahte kimlik, bir miktar esrar ve tabancaya ait 7 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de meydana gelen, bir kişiye etek giydirilip silahla yaralanması olayının sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, silahlı kişinin kimliğinin V.İ. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri T.Z. isimli şahsa zorla etek vererek, silahla kendini vurdurtan V.İ.'nin adresini belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, tanınmamak için peruk takan zanlıyı gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, V.İ.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, V.İ.'nin tanınmamak için kullandığı 2 peruk, sahte kimlik, bir miktar esrar ve tabancaya ait 7 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, V.İ.'nin 6 ayrı suçtan arandığı ve 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen V.İ., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Olay

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan T.Z.'ye etek giydirilip kendini silahla yaralama görüntülerinin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında Çakıcı'nın yeğeni S.F.Ç.'nin de bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı.

Olay yeri ve T.Z.'nin yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastane güzergahındaki kamera kayıtları ile sosyal medyada paylaşılan video kaydından otomobilin anlık görünen jantından yola çıkarak, aracın marka ve modelinin belirlenmesinin ardından zanlılara ulaşılmıştı.

Operasyon kapsamında tutuklanan V.İ.'nin, işlediği cinayet yüzünden 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın sözde İzmir temsilcisi olduğu iddia edildi.

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