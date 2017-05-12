Çakıl Yüklü Hafriyat Kamyonu Devrildi

Adana'da çakıl yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adana'da çakıl yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah 08.30 sıralarında Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, Kürkçüler-Cihadiye Mahallesi ile Buruk-Cumhuriyet Mahallesi arasındaki yol çalışması için çakıl götüren Cumali Kaya (53) yönetimindeki 01 DSF 81 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların kazayı görmesinin ardından olay yerine polis, CANKUR ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve kamyona sıkışan sürücü, CANKUR ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu ise daha sonra devrildiği yerden kaldırıldı. Yaralanan Cumali Kaya'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.