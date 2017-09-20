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Çakır Ekibiyle Birlikte Kaymakam Ve Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti

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Çakır Ekibiyle Birlikte Kaymakam Ve Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan İlçe Kongresinde, İlçe Başkanlığında üçüncü kez seçilen...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan İlçe Kongresinde, İlçe Başkanlığında üçüncü kez seçilen Mehmet Fatih Çakır, bugün Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte nezaket ziyaretlerine başladı.

İlk ziyaretlerini Ereğli Kaymakam Vekili, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'na gerçekleştiren Çakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerini tanıttı.

AK Parti İlçe Başkanı Çakır, ziyarette hükümetin Ereğli'de hayata geçirdiği ve devam eden yatırımlar ile ileriye dönük yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Eskioğlu ise Mehmet Fatih Çakır'ın İlçe Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Çakır ve ekibi Kaymakam Eskioğlu'nun ardından İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük'ü makamında ziyaret etti. Burada da kendilerini Emniyet Müdürü Küçük'e tanıtan Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm Emniyet Teşkilatına görevlerinde muvaffakiyetler temenni etti. Emniyet Müdür Küçük ise Çakır ve ekibinin gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden memnun olduğunu ifade ederek, başarı dileğinde bulundu.

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