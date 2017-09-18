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Çakır: "Toplu Taşımaya Önem Veriyoruz"

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Çakır: "Toplu Taşımaya Önem Veriyoruz"
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, üniversite tramvay hattının önümüzdeki sezona yetişeceğini belirterek, "Toplu taşımaya önem...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, üniversite tramvay hattının önümüzdeki sezona yetişeceğini belirterek, "Toplu taşımaya önem veriyoruz" dedi.

Tramvayın üniversitedeki alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Çakır, "Bu sezon değil ancak önümüzdeki sezona inşallah yetiştireceğiz. Yaklaşık 6 kilometre daha ilave edilmiş olacak. Bununla birlikte tramvay üniversitenin içerisinde yurtları ve fakülteleri kapsayacak şekilde önümüzdeki yıl hazır olacak. Tabii bununla birlikte dolmuşçuların üniversitenin içerisine girmemeleri konusunda bir karar aldı. Dolmuşçular da haliyle kazançlarında bir kayıp olacağını düşünüyor. Doğrudur, muhakkak ki olacaktır. Toplu taşımaya önem veriyoruz biz. Burada asıl olan vatandaşın konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanmasıdır. Kesintisiz bir şekilde bunu amaçlıyoruz. Tekkeköy'den binen öğrencilerimiz üniversitenin yurtlarına kadar rahatlıkla gidip gelebilsin diye bu yapılıyor. Bunu sadece biz değil dolmuşçuların da çocukları kullanacak. Onlar da itiraz ediyorlar, saygı göstermek gerekir. Mağdur olacakları söylenemez ancak kazançlarında bir düşüş olacağı kesin. Yoğun öğrenci trafiğini ise tramvaylarımız rahatlıkla kaldıracak kapasitededir" diye konuştu.

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