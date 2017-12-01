  • BIST 103.413
  • Altın 161,628
  • Dolar 3,9319
  • Euro 4,6861
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Çakıroğlu Ailesinin Bayrak Aşkı

» »
Çakıroğlu Ailesinin Bayrak Aşkı
Karadeniz'in köklü ailelerinden Çakıroğlu ailesi, Hayrat'ta kendi adlarını taşıyan Çakıroğlu Yaylası'nda Karadeniz'in yaşanabilen en yüksek yerlerinden...

Karadeniz'in köklü ailelerinden Çakıroğlu ailesi, Hayrat'ta kendi adlarını taşıyan Çakıroğlu Yaylası'nda Karadeniz'in yaşanabilen en yüksek yerlerinden 2 bin 500 metre yüksekte Türk Bayrağını dalgalandırıyor. Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Derneği'nin bir hizmeti olan 100 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı yaz kış dalgalanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle aileye ait Çakıroğlu Yaylası'na, Dernek Başkanı Ali Çakıroğlu önderliğinde dikilen bayrağın her zaman dalgalanacağını belirten Ali Çakıroğlu, "Bu bayrak 2 bin 500 metre yüksekliğinde, 100 metrekare boyutlarda Doğu Karadeniz'in en yükseğinde dalgalanan en büyük bayraktır. Projenin fikir sahibi ve mimarı olan Hakan Çakıroğlu, dernek adına organizasyonu üstlenerek projenin uygulanmasında büyük emek ve katkı sağlamıştı. Karadeniz'in köklü aileleri Çakıroğlu, Saraloğlu, Nuhoğlu ve tanınmış daha birçok ailenin sahiplendiği bayrağın göndere çekilişinde birlikte hareket ettik. Bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe burada dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

Açılışa Dernek Başkanı Ali Çakıroğlu'nun yanı sıra Karadeniz Jandarma Bölge Komutanı Hakan Saraç, Hayrat Kaymakamı Muhammed Şahin, Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Davut Çakır, Of Belediye Başkanı Salim Saral, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, eski bakanlardan Eyüp Aşık, eski Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu ve esi Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da destek verdi.

Ali Çakıroğlu, ülkeni terörist ve hainlerden temizlendiğini belirterek, "Son zamanlarda Karadeniz'e de sızma girişiminde bulunan PKK terör örgütü bilsin ki; bu bayrağın olduğu yere gelmek o kadar kolay değil. Bu bayrağın gözüktüğü yerlere bile gelmek çok tehlikelidir. Arkalarındaki güçlere güvenerek güzel vatanımızda sıkıntı çıkarıp halkın huzurunu bozmaya çalışıyorlar. Aslında yok olup gideceklerini dahi bilmeyecek kadar ahmaklar" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, son olarak şunları söyledi:

"Türkiye üzerine oynanan oyunları biliyoruz. Hiç kimse heveslenmesin; Türkiye Cumhuriyeti, tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak olarak devam edecektir. Bu ülke üç beş çapulcuya ve hain terör örgütü FETÖ'nün oyunlarına asla gelmeyecek kadar güçlü ve büyük bir devlet geleneğine sahip bir ülkedir. Bu kutlu davada devletimizin, milletimizin ve devlet büyüklerimizin daima yanında olarak, "Güçlü Türkiye" için çalışmalara devam edeceğiz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derbide Hava Sıcaklığı 17 Derece01 Aralık 2017 Cuma 11:03
  • Alvaro Negredo: “Vodafone Park Heyecan Verici”01 Aralık 2017 Cuma 10:58
  • Akhisarspor, Süper Lig’de İlk Kez Yeni Malatyaspor İle Karşılaşacak01 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Muratpaşa’da Hedef Galibiyet01 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Umurbey Belediyespor’dan Farklı Galibiyet01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Fenerbahçe’de Forvet Çıkmazı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Kocaeli Askf Başkanı Aydın’dan Başkan Üzülmez’e Ziyaret01 Aralık 2017 Cuma 10:18
  • Fikret Orman: “Beşiktaş, Türk Futbolunun Lokomotifi Haline Gelmiştir”01 Aralık 2017 Cuma 10:13
  • Beşiktaş İle Galatasaray 342. Randevuda01 Aralık 2017 Cuma 10:13
  • Bu Kez Sahaya Değil Sahneye Çıktılar01 Aralık 2017 Cuma 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti