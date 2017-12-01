Çakıroğlu Ailesinin Bayrak Aşkı

Karadeniz'in köklü ailelerinden Çakıroğlu ailesi, Hayrat'ta kendi adlarını taşıyan Çakıroğlu Yaylası'nda Karadeniz'in yaşanabilen en yüksek yerlerinden...

Karadeniz'in köklü ailelerinden Çakıroğlu ailesi, Hayrat'ta kendi adlarını taşıyan Çakıroğlu Yaylası'nda Karadeniz'in yaşanabilen en yüksek yerlerinden 2 bin 500 metre yüksekte Türk Bayrağını dalgalandırıyor. Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Derneği'nin bir hizmeti olan 100 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı yaz kış dalgalanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle aileye ait Çakıroğlu Yaylası'na, Dernek Başkanı Ali Çakıroğlu önderliğinde dikilen bayrağın her zaman dalgalanacağını belirten Ali Çakıroğlu, "Bu bayrak 2 bin 500 metre yüksekliğinde, 100 metrekare boyutlarda Doğu Karadeniz'in en yükseğinde dalgalanan en büyük bayraktır. Projenin fikir sahibi ve mimarı olan Hakan Çakıroğlu, dernek adına organizasyonu üstlenerek projenin uygulanmasında büyük emek ve katkı sağlamıştı. Karadeniz'in köklü aileleri Çakıroğlu, Saraloğlu, Nuhoğlu ve tanınmış daha birçok ailenin sahiplendiği bayrağın göndere çekilişinde birlikte hareket ettik. Bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe burada dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

Açılışa Dernek Başkanı Ali Çakıroğlu'nun yanı sıra Karadeniz Jandarma Bölge Komutanı Hakan Saraç, Hayrat Kaymakamı Muhammed Şahin, Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Davut Çakır, Of Belediye Başkanı Salim Saral, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, eski bakanlardan Eyüp Aşık, eski Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu ve esi Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da destek verdi.

Ali Çakıroğlu, ülkeni terörist ve hainlerden temizlendiğini belirterek, "Son zamanlarda Karadeniz'e de sızma girişiminde bulunan PKK terör örgütü bilsin ki; bu bayrağın olduğu yere gelmek o kadar kolay değil. Bu bayrağın gözüktüğü yerlere bile gelmek çok tehlikelidir. Arkalarındaki güçlere güvenerek güzel vatanımızda sıkıntı çıkarıp halkın huzurunu bozmaya çalışıyorlar. Aslında yok olup gideceklerini dahi bilmeyecek kadar ahmaklar" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, son olarak şunları söyledi:

"Türkiye üzerine oynanan oyunları biliyoruz. Hiç kimse heveslenmesin; Türkiye Cumhuriyeti, tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak olarak devam edecektir. Bu ülke üç beş çapulcuya ve hain terör örgütü FETÖ'nün oyunlarına asla gelmeyecek kadar güçlü ve büyük bir devlet geleneğine sahip bir ülkedir. Bu kutlu davada devletimizin, milletimizin ve devlet büyüklerimizin daima yanında olarak, "Güçlü Türkiye" için çalışmalara devam edeceğiz."