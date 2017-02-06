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Çakırözer, Şehit Yakınları Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

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Çakırözer, Şehit Yakınları Ve Gazilerle Bir Araya Geldi
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ile şehit yakınları...

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ile şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Çakırözer, derneğin yöneticileri ile şehit ve gazi yakınlarıyla yaptığı görüşmelerde sık sık talepleri dinlediğini ve talepleri Meclis gündemine de taşıdığını, taşımaya da devam edeceğini dile getirdi. Ziyarette yaptığı konuşmasında Çakırözer, "15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ve gaziler, terörle mücadelede şehit olanların yakınları ve gazileri arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını biz de talep ediyor ve istiyoruz. Hem ben hem de milletvekillerimiz bu konuyu Mecliste defalarca dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Şehitlerimizin özlük hakları arasında var olan ciddi farkların giderilmesi gerekiyor. Şehit ve gazi yakınlarının haklı taleplerini her zaman destekliyoruz" dedi.

Vicdanlara sığmıyor

Şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden Çakırözer, "Şehitler, şehit aileleri ve gazilerimiz arasında ayrım gözetilmesini kabul etmek mümkün değil, bu ayrım vicdanlara sığmıyor. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, vatandaşların can güvenliği için hayatını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ile gazilere en üst düzey imkanların sağlanması gerekiyor. 15 Temmuz darbe şehitleri ve gazileri ile terörle mücadele ederken hayatını kaybeden şehitler ve gaziler arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılması en büyük arzumuz" diye konuştu.

Gazilerin taleplerinin takipçisiyim

Torba Kanun görüşmeleri sırasında şehit, şehit yakınları ve gazilerin haklı taleplerini meclis gündemine getirdiğini hatırlatan Cakırözer, " Görüşmelerde şehit yakınlarına verilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'siz araç hakkından gazilerin de yararlandırılmasını, Devlet Övünç Madalyası'na sahip şehit aileleri ve gazilere madalya maaşı bağlanmasını istedik. Gazilerimizin haklı taleplerini de mecliste ısrarla gündeme getirmeye devam edeceğim" diye ifade etti.

Dernek Başkanı Hacı Şahin ile şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ve gazilere tanınan özlük haklarıyla terörle mücadelede şehit olanların yakınları ve gazilerine tanına haklar arasındaki farklılıklardan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Şehit aileleri, konunun Mecliste gündeme getirilmesini ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istedi.

Çakırözer, Şehit Yakınları Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Çakırözer, Şehit Yakınları Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

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