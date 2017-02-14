Çakmakla Oynayan 3 Yaşındaki Çocuk Yangın Çıkardı

Manisa'da çakmakla oynadığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuk tek katlı evde yangın çıkardı.

Manisa'da çakmakla oynadığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuk tek katlı evde yangın çıkardı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sırasında 3 yaşındaki torunuyla birlikte evde bulunan 84 yaşındaki yatalak hasta babaanne, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, 3 yaşındaki Gülizar G., Şehzadeler ilçesi Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evlerinde çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Haydar G.'ye ait evde kısa sürede büyüyen alevler, tek katlı evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan yatalak hasta 84 yaşındaki Gülizar G. ve aynı ismi taşıdığı 3 yaşındaki torununu dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı kadın ve torununa müdahale etti.

Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Gülizar G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Babaanne Gülizar G.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.