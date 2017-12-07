Çakü’den Abd’ye “Kudüs” Tepkisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Senatosu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Senatosu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

ÇAKÜ Senato Başkanı Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve senato üyeleri düzenledikleri basın toplantısında ABD'yi sert bir dille eleştirdi. Üniversitede öğrenim gören Cibuti ve Sudanlı Müslüman öğrenciler de Ayrancı'nın açıklamalarına destek verdi.

Senato adına konuşma yapan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağına ilişkin sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor, açık ve net bir kararlılıkla kınıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ayrancı, İsrail'in Müslümanların kıblesini ellerinden almayı amaçladığını aktararak, "Haçlı seferleri ile başlayıp I. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'nin dağıtılması ve II. Dünya Savaşı'nın sonrasında İsrail'in kurulması ile devam eden süreçte bugün aynı amaç sürdürülmektedir. İsrail, Müslümanların kıblesini ellerinden almayı amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.

Alınan kararın Birleşmiş Milletler kararına aykırı olduğunu dile getiren Ayrancı, "Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ni buraya açmakla "de facto" olarak yani fiili olarak Kudüs'ün başkent olmasını tanımış olmaktadır. Zira, bu karar Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır. Diğer yandan, bu müdahale İsrail'in zalimce uygulamalarını meşrulaştırma kastı içermektedir. Bu büyük bir yol ayrımıdır. Tehdit ve terör bir yöntem olarak kullanılacak, kabul etmeyenler zillete mahkûm edilecektir" açıklamasında bulundu.

Ayrancı, İsrail ve ABD'yi sert bir dille eleştirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şunu unutmuyoruz: Bir kaos halinde herkes kendi temellerine döner. İsrail temelinde teröristlerce kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa haydutlarının, kanun kaçaklarının kurduğu bir ülkedir. İsrail yeniden teröristleşmiş, Amerika Birleşik Devletleri de haydut bir devlet haline dönüşmektedir. Kaosu çıkaranlar yeni bir düzen kurmak için bunu çıkarmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye gerçek gücüne evrilmeden son noktayı koymak istemektedir. Kudüs'ün arka planında Amerika Birleşik Devletlerinin ve İsrail'in gerçek menfaatleri vardır. Ardı ardına, başta büyük devletler olmak üzere yapılan açıklamalar ümit vericidir. Bu durum, küresel hegemonların kolayca emellerine ulaşamayacağını göstermektedir. Bu meyanda, Rusya, Çin, İngiltere, İran ve Fransa'nın yaptığı açıklamalar önemli bulunmaktadır. Biz, Üniversite Rektörlüğü ve Senatosu olarak, bilimin, aklın vicdanın merkezi olmak sıfatıyla Kudüs'ün, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini tanımıyoruz. Dünya üzerindeki bütün Müslümanları, mazlum milletleri ve vicdan sahibi herkesi derinden yaralayan bu ayıbın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini yineliyoruz. Kudüs bizim inancımız, tarihimiz ve medeniyetimizin kendisidir. Kudüs'e yapılan saldırı biri biz yapan tüm değerlere yapılmaktadır. Bilinmesi ve akıllardan çıkarılmaması gerekir ki Kudüs Müslüman toprağıdır ve Müslüman toprağı olarak kalacaktır."