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Çal Mağarası Bakıma Alındı

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Çal Mağarası Bakıma Alındı
Trabzon'un en önemli tabiat varlıklarından olan Çal Mağarası bakıma alındı.

Trabzon'un en önemli tabiat varlıklarından olan Çal Mağarası bakıma alındı.

Mağaranın içinde bulunan yürüyüş yolu ve kenar korkulukları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarımdan geçirilirken, ziyaretçilerin mağara içindeki yürüyüşlerini sorunsuzca gerçekleştirebilmeleri sağlanmış oldu.

Çal Mağarası'nın işletmesinin önceki yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından devralındığını hatırlatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Ankara'da ihaleye girerek mağaranın işletmesini devraldık. Çünkü bu büyük tabi serveti çok daha büyük bir marka haline getirmek istiyoruz. Devralmamızın hemen ardından bölgede başta yol olmak üzere pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Son olarak da mağara içindeki hasarlı halde olan yürüyüş yolunu tadilattan geçirdik. Çal Mağarası'nı dünya turizmine hizmet eder hale getirmek için ilgili kamu kuruluşları ile birlikte projelendirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz" diye konuştu.

Hastalıklara iyi geliyor

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen, rahat bir hava hareketi bulunduğu için astım ve sinüzit rahatsızlığı olanlara iyi geldiği belirtilen Çal Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerden oluşan muhteşem doğal şekilleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğe ulaşan deresi, şelaleleri ve göletleri ile her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.

Çal Mağarası Bakıma Alındı

Çal Mağarası Bakıma Alındı

Çal Mağarası Bakıma Alındı

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