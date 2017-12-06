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Çaldığı 5 Bin 500 Lirayı Çorabına Ve Cebine Koydu

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Çaldığı 5 Bin 500 Lirayı Çorabına Ve Cebine Koydu
Konya'da bir büfeye gelen iki şüpheliden birinin işyeri sahibini oyalarken diğerinin kasa bölümünden 5 bin 500 lira çaldığı anlar güvenlik kamerasına...

Konya'da bir büfeye gelen iki şüpheliden birinin işyeri sahibini oyalarken diğerinin kasa bölümünden 5 bin 500 lira çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Sermende Sokak üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan büfeye gelen iki şüphelinin biri iş yeri sahibine adres sordu. Bu sırada şüphelilerden diğeri iş yeri sahibinin dalgınlığından yararlanarak içeri girerek kasa bölümünde bulunan çantanın içerisinden 5 bin 500 lira çaldı. Diğer şüpheliye adres tarif ettikten sonra içeri giren iş yeri sahibi Murat Zavrak, bir süre sonra çantadaki paraların yerinde olmadığını fark etti. İş yerinde bulunan güvenlik kamerasını inceleyen Murat Zavrak, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri işyerinde inceleme yaptı.

Öte yandan, büfeden 5 bin 500 lira çalan şüphelinin çaldığı paraları cebine ve çorabına koyduğu anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İşyeri sahibi Murat Zavrak, "Biri dışarıda oyalarken diğeri kasamızı soydu. Bugün ödememiz vardı onun için biriktirdiğimiz bir paramız vardı. Çantamızda net 5 bin lira kasamızda da 500-600 lira paramız vardı. Çantayı bulmuş çanta kasanın altındaydı aramış bulmuş. Görüntülerde de gözüküyor zaten çantadaki tüm paraları almış. Ortalama 5 bin 500 civarında paramızı götürdü bizim. Polis çağırdık gerekli incelemer yapıldı. Biz gidip ifade verdik. Umutla bekliyoruz. Götürdüğü para küçük bir rakam değil, bizim işletmemizi sarsacak bir rakam. Sigara bölümünü düşünmezsek dükkanda zaten 5 bin 6 bin liralık mal ancak var. Bizi sarsan bir rakam, büyük bir rakam. Umut ediyoruz bulunur geri gelir temennimiz bu yönde" dedi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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