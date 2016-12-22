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Çaldığı Otomobile Sahte Plaka Takan Şahıs Yakalandı

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Çaldığı Otomobile Sahte Plaka Takan Şahıs Yakalandı
Şanlıurfa'da çaldığı otomobile sahte plaka takan şahıs polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da çaldığı otomobile sahte plaka takan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fikri B. isimli şahıs, 13 gün önce gittiği oto galerinin önünden bir otomobil ve masaüstü bilgisayar çaldı. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı çaldığı otomobile sahte plaka takmış halde yakaladı. Şahıs polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken iş yerinden çaldığı bilgisayarı ise sattığı yerden alarak otomobille birlikte sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çaldığı Otomobile Sahte Plaka Takan Şahıs Yakalandı

Çaldığı Otomobile Sahte Plaka Takan Şahıs Yakalandı

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