Çaldığı Şekerpancarlarını Fabrikaya Satarken Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta bir kişi çaldığı şekerpancarlarını fabrikaya satarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta bir kişi çaldığı şekerpancarlarını fabrikaya satarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atıf İlik isimli çifti, tarlasından söktüğü şekerpancarlarını römorklara doldurarak Elbistan-Çoğulhan karayolunun Afşin kavşağı yakınlarına park etti. Sabah saatlerinde römorklarının yanına gelen İlik, pancar dolu olan 7 römorktan 2'sinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Yaklaşık 20 ton pancarla dolu olan römorklarının çalınmış olabileceğini düşünen İlik, durumu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemeyi yaparak çalınan römorkları bulmak için çalışmalara başladı. Jandarma ekipleri, pancarların, başka bir römorkla Elbistan Şeker Fabrikası'na götürülebileceğini öngörerek hem Elbistan-Çoğulhan hem de Karahüyük Grup yolunda aramalara başladı. İlçeye bağlı Izgın Mahallesi civarında gelindiğinde, yol kenarındaki pancar kalıntıları jandarmanın dikkatini çekti. Bölgede kısa bir araştırma yapan jandarma ekipleri, çalındığı değerlendirilen ilk römorku, yan yatmış bir şekilde olay yerinden 5 kilometre uzaktaki arazi yolunda buldu. Diğer römorku da bulmak için araştırmalarını çevrede yoğunlaştıran ekipler, ikinci römorka da aynı bölgede bulundu.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, ilk olarak pancarların çalıntı römorklardan boşaltılıp doldurulması işlemini yapan şahsa ulaştı. Bu şahsın verdiği bilgiler ışığında pancar dolu römorkları çaldığı iddia edilen şahsın A.Y. olduğu belirlendi. A.Y.'nin pancarları, Elbistan Şeker Fabrikası'na teslim etmek için sıra beklediğini öğrenen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. A.Y. isimli şahıs, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.Y.'nin ifadesi alındıktan sonra Elbistan Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.