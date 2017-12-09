Çaldığı Televizyonları Satarken Suçüstü Yakalandı

Bolu'da, çaldığı televizyonları satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 23 yaşındaki B.A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Semerkan Mahallesi Semerkant Caddesi üzerinde beyaz eşya dağıtımı yapan araçtan 2 adet televizyon çalan 23 yaşındaki B.A. isimli şahıs, çaldığı televizyonları satmak üzereyken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
B.A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, televizyonları çalmadığını, yol üzerinde bulduğunu söylediği öğrenildi.
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