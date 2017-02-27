Çaldıkları Aracın Benzini Bitince Aracı Bırakıp Kaçtılar

Denizli'nin Bekilli ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan bir araç benzini bitik halde yol kenarında bulundu.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan bir araç benzini bitik halde yol kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bekilli Küçük Sanayi Sitesi'nde demircilik yapan İ.U.'nun dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar, İ.U.'nun yeni aldığı kaynak makinesini çaldı. Birkaç dükkan aşağıdaki plastik doğrama işi yapan A.U.'nun dükkanına da girerek onunda kaynak makinesini çalan hırsızlar, çaldıkları kaynak makinelerini taşımak için İ.T.'ye ait iş yerinden de bir araç çaldılar. Aracı çalan hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte kayıplara karıştı.

Dükkanlarına gelen esnaflar, iş yerindeki kapılarının açık olduğunu fark etmesi üzerine hırsız girdiğini anlayarak emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri hırsızlık yapılan dükkan ve kapıları zorlanan iş yerlerinde inceleme de bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sonucunda İ.T.'nin aracı benzini bitik bir şekilde yol kenarında bulundu. Hırsızların benzini bittiği için aracı ve üzerindeki kaynak makinelerini yol kenarında bıraktığı tespit edildi.