Çaldıkları Hayvanları Satarken Yakalandılar

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldıkları hayvanları satarken jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldıkları hayvanları satarken jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçalı Mahallesi'nde yaşanan hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, B.A. ve Y.A. adlı şahısları çaldıkları hayvanları satarken yakaladı. Şahısların daha önce Yunusemre, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde de toplam 14 büyükbaş hayvan çaldığı öğrenildi. 2 şüpheli Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.