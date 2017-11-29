Çaldıkları Motosikleti Parçalarken Yakalandılar

Gaziantep'te çaldıkları motosikleti boş bir arazide parçalamaya çalışan şahıslar polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te çaldıkları motosikleti boş bir arazide parçalamaya çalışan şahıslar polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre A.C. ve E.Ç. isimli 2 şahıs çaldıkları motosikleti boş arazide parçalamaya başladı. O sırada durumu fark eden polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan A.C. ve E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, 27 plakalı motosiklet ise sahibine teslim edildi.