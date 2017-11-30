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Çaldıran Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

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Çaldıran Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi
Van'ın Çaldıran Belediyesi, karla mücadele çalışmasını başarılı bir şekilde sürdürmek için araç filosunu güçlendirdi.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, karla mücadele çalışmasını başarılı bir şekilde sürdürmek için araç filosunu güçlendirdi.

Çaldıran Belediyesi; yoğun kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede daha iyi hizmet vermek için kar küreme aracı, el tipi kaldırım kar savurma aracı ve yol tuzlama aracı aldı. Kış mevsiminde karla mücadelede kriz masası kuran belediye, yollarda buzlanmaya karşı da 160 ton tuz alımı gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin karla mücadeleye hazır olduğunu ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, acil durumlar için de özel bir ekip oluşturduklarını kaydetti. Tekin Dundar, "İlçemiz çetin kış şartlarının yaşandığı bir ilçedir. Soğuk hava ve kar yağışının yoğun yaşandığı 2045 rakımlı ilçemizde, hava sıcaklığı da eksi 40 dereceye kadar düşüyor. Yer yer iki metre kar kalınlığının olduğu ve 6 ay kar altında kalan ilçemizde, belediye olarak önce kriz masası kurarak karla mücadele ekibimizi oluşturduk. Belediyemizin karla mücadele konusunda araç eksiği bulunmaktaydı. Bunlardan kaldırımlarda bulunan karların temizlenmesinde kullanılmak üzere 2 el kaldırım savurma aracı, 2 kar küreme ve 1 adet yollarda buzlanmaya karşı kullanılmak üzere tuzlama aracı ile birlikte 160 ton tuz alımını gerçekleştirdik. Amacımız kış mevsiminde gerek halkımız gerek okullarda eğitim gören öğrencilerimizin sıkıntı ve sorun yaşamamasıdır. Karla mücadele konusunda acil durumlarda belediyemize ait 0539 552 6901 numaralı ihbar hattımız da 7 gün 24 saat açıktır" dedi.

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