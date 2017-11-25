  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Çaldıran-doğubayazıt Karayolu Ulaşıma Açıldı

» »
Çaldıran-doğubayazıt Karayolu Ulaşıma Açıldı
Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve yaşanan terör olayları nedeniyle uzun zamandır trafiğe kapatılan...

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve yaşanan terör olayları nedeniyle uzun zamandır trafiğe kapatılan karayolu yeniden açıldı.

Tendürek Geçidi'nde PKK'lı teröristler tarafından araçların yakılması sonucu güvenlik maksatlı çift yönlü ulaşıma kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, aylar sonra yeniden ulaşıma açıldı. 65 kilometrelik karayolunun kapalı olması nedeniyle Ağrı'nın Patnos ilçesi üzerinden 300 kilometreden fazla yol giden sürücüler, hem zamandan hem de yakıttan dolayı sıkıntı çekiyorlardı.

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karayolunun geçtiği Tendürek Dağı'nda yaz mevsimi boyunca operasyonlar aralıksız devam ederken, yolun açılması hem ilçe halkını hem de sürücüleri sevindirdi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar da, Twitter hesabından yolun açıldığını duyurarak, "Çaldıran-Doğubayazıt yolu bugün itibariyle trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza duyurulur" paylaşımında bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaymakam Zengince Karabayır Mahallesinde İncelemelerde Bulundu25 Kasım 2017 Cumartesi 13:08
  • Ebb Avrasya’nın En Büyük Bitki Ve Peyzaj Fuarında Yer Aldı25 Kasım 2017 Cumartesi 13:08
  • Ünlü Motosikletçi Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı25 Kasım 2017 Cumartesi 13:03
  • Stk’lardan İsmet Güral’a Tebrik Ziyareti25 Kasım 2017 Cumartesi 13:03
  • Bakır İhracatı İlk 10 Ayda Yüzde 30 Arttı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbudak’ı Kutladı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:53
  • Denizli’de ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ Yürüyüşüne Trafik Polislerinden Destek25 Kasım 2017 Cumartesi 12:53
  • Kadınlardan, “Kadına Şiddete Hayır Konvoyu”25 Kasım 2017 Cumartesi 12:53
  • Metruk Evler Tehlike Saçıyor25 Kasım 2017 Cumartesi 12:48
  • Üniversite Uygulama Oteli Halka Açılıyor.25 Kasım 2017 Cumartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti