Çaldıran’da Karla Mücadele Çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy başkanlığında toplanan "Kriz Masası', karla mücadele konusunda bazı kararlar aldı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy başkanlığında toplanan "Kriz Masası', karla mücadele konusunda bazı kararlar aldı.

Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Durdar'ın talimatıyla belediye bünyesinde oluşturulan "Kriz Masası', Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy başkanlığında toplandı. Karla mücadele kapsamında "Kriz Masası" kararıyla yapılan görevlendirmenin ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, kar yağışıyla birlikte belediye tarafından oluşturulan "Kriz Masası'nın toplandığını belirterek, "İlçemizde 95 yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu yerleşim yerlerinde oluşabilecek sorunlarda kar engelini aşabilmek adına ilçemizi bölgelere ayırmış ve her bir teknik personelin bir güzergahı ve sorumlu olduğu alanlar bulunmaktadır. Burada vatandaşlarımız bizlere değil bizler vatandaşlarımıza ulaşacağız. Görevlendirilen teknik personellerimiz; muhtar, imam ve muhtar azalarına ulaşarak yerleşim yerlerimizdeki sorun ve sıkıntılarını tespit ederek anında müdahale edecek. Özellikle hasta, cenaze ve öğrencilerin zamanında okullarına gitmeleri öncelikli planlarımız arasındadır. Kış mevsiminin yoğun yaşandığı ilçemizde halkımızın sorun ve sıkıntı yaşamadan yaşamlarına katkı sunmak ve hayır dualarını almak istiyoruz" dedi.

Dundar, acil durumlarda 7 gün 24 saat hizmet veren 0539 552 6901 nolu Whatsapp hattından da vatandaşların kendilerine ulaşmasını istedi.