Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan ve evleri tehdit eden yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan ve evleri tehdit eden yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl-Oylat yolu üzeri Hamamlı ile Gündüzlü mahalleri arasındaki alanda ilk belirlemelere göre kopan nakil hattının yere düşüp kıvılcım oluşturmasıyla yangın çıktı. Çalılık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisi ile yayılmaya başladı.

Yangını görenler İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine yakın olan Gündüzlü mahallesindeki gönüllü itfaiyeciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verdiği 3 ton su kapasiteli tank ile yangına müdahalede bulundular. İnegöl İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede yangın yerine ulaşması sonucunda, rüzgarla büyüyen ve iki bağ evini tehdit eden yangına dört bir yandan müdahale başlatıldı.

El birliği ile yapılan yoğun çalışmalar sonucunda alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda 20 dönümlük çalılık alan zarar gördü.