  • BIST 89.934
  • Altın 147,566
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9018
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 11 °C

Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü

» »
Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan ve evleri tehdit eden yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan ve evleri tehdit eden yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl-Oylat yolu üzeri Hamamlı ile Gündüzlü mahalleri arasındaki alanda ilk belirlemelere göre kopan nakil hattının yere düşüp kıvılcım oluşturmasıyla yangın çıktı. Çalılık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisi ile yayılmaya başladı.

Yangını görenler İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine yakın olan Gündüzlü mahallesindeki gönüllü itfaiyeciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verdiği 3 ton su kapasiteli tank ile yangına müdahalede bulundular. İnegöl İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede yangın yerine ulaşması sonucunda, rüzgarla büyüyen ve iki bağ evini tehdit eden yangına dört bir yandan müdahale başlatıldı.

El birliği ile yapılan yoğun çalışmalar sonucunda alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda 20 dönümlük çalılık alan zarar gördü.

Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nallıhan’da Ot Yangını Korkuttu02 Mart 2017 Perşembe 17:58
  • Başkanı Şahiner’den Adaletsiz Dağıtıma Tepki02 Mart 2017 Perşembe 17:58
  • Alıcık; “Uç Beylerim İster Nazilli Belediyesi Yapar”02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • Fatsa Belediyesinin Yol Düzenleme Çalışmaları02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • 1.amatör Kümede Sezonun Son Maçları Oynanacak02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • Milas 8. Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açtı02 Mart 2017 Perşembe 17:38
  • Sabiha Gökçen’de Korsan Taşımacılık Durduruldu02 Mart 2017 Perşembe 17:33
  • Bozüyük Belediyesi’nden Çocuklar İçin Tiyatro Etkinliği02 Mart 2017 Perşembe 17:33
  • Artvin Kore Gazisini Son Yolculuğuna Uğurladı02 Mart 2017 Perşembe 17:33
  • Başkan Bakıcı Çalışan Hanımlar İle Buluştu02 Mart 2017 Perşembe 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti