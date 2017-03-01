Çalılık Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde bulunan çalılık alan artan hava sıcaklıkları nedeniyle bir anda yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çalılık yangını daha fazla büyümeden söndürülerek, kontrol altına alındı.