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Çalımbay: “Beni En Çok Memnun Eden Oyun Disiplini Oldu”

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Çalımbay: “Beni En Çok Memnun Eden Oyun Disiplini Oldu”
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beni en çok memnun eden oyun disiplini oldu" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beni en çok memnun eden oyun disiplini oldu" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "4 büyüklerden bir takımı sahamızda ağırlamaktan mutlu olduk. Kazanabilirsek ikinci karşılaşmaya avantajlı gidebilirdik. İlk yarı daha çok pozisyonumuz oldu. Tecrübe farkı var. Trabzonspor'a çok rahat yaptığımız kişisel hatalardan dolayı mağlup olduk. Pazartesi oynayacağımız lig maçına hazırlanıyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Pazartesi oynayacağımız maç bizim için çok önemli olduğu için 9 oyuncuyu oynatmadım" diye konuştu.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "İyi bir galibiyet aldık. İkinci maçı da alıp turu geçeceğiz. Bugün arkadaşlarımdan memnunum. Beni en çok memnun edende oyun disiplini oldu. Biz Erzurum takımını çok ciddiye aldık. Bütün tedbirleri aldık bunun için. Önümüzde Antalya maçı var ona iyi bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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