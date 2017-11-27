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Çalımbay, Ersun Yanal’ı Solladı

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Çalımbay, Ersun Yanal’ı Solladı
Kuruluşunun 50. yılında sezona Ersun Yanal ile başlayan ve ilk 8 haftada 9 puan toplayarak tarihinin en kötü günlerini geçiren Trabzonspor'da yaşanan teknik...

Kuruluşunun 50. yılında sezona Ersun Yanal ile başlayan ve ilk 8 haftada 9 puan toplayarak tarihinin en kötü günlerini geçiren Trabzonspor'da yaşanan teknik adam krizinin ardından göreve getirilen Rıza Çalımbay, 5 maçta 10 puan alarak Yanal'ı solladı.

Geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal ile 50. yılında yeniden yapılanmaya giderek şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk 8 haftasına havlu atarken, teknik adam değişikliğinin ardından takımın başına geçen Rıza Çalımbay ile ise yeniden yükselişe geçti. Karadeniz ekibi, bu sezon Yanal döneminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü.

Bordo-mavililer, Süper Ligin 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir skor ile yenilmesinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Bu zorlu sürecin sonunda takım deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'a emanet edildi. Çalımbay, şu ana kadar bordo-mavili ekibin başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. 54 yaşındaki teknik adam, ilk 8 haftada 9 puan alan Yanal'ı henüz 5. haftasında geçmeyi başardı.

Bu sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisi

Trabzonspor, bu sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisini de Teknik Direktör Rıza Çalımbay döneminde yakaladı. Ligin ilk 8 haftasında en fazla 2 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçte 4 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde çıktığı 5 maçın 4'ünde ise mağlubiyet görmedi ve 10 puan elde etti. Ayrıca bu dönemde Trabzonspor, 8 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Trabzonspor yükselişe geçti

Süper Ligin 13. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un yükselen grafiği sürüyor. Lig'de bu sezon 13.'lüğe kadar gerileyen bordo-mavililer, son 4 haftada topladığı 10 puan ile 5 basamak birden yükselerek 8. sıraya yerleşti. Çalımbay'ın takımı, aldığı bu güzel sonuçlarla da ilk 3 sırada bulunan takımlarla arasındaki puan farkını da azalttı.

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