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Çalımbay: "Öyle Ucuz Penaltı Verilmemesi Gerekiyor"

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Çalımbay: "Öyle Ucuz Penaltı Verilmemesi Gerekiyor"
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor beraberliği sonrası maçı hakemine yüklenerek, "Öyle ucuz penaltı verilmemesi gerekiyor"...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor beraberliği sonrası maçı hakemine yüklenerek, "Öyle ucuz penaltı verilmemesi gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, 9 kişi kaldığı Konyaspor deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konya'ya gelirken tek hedeflerinin galibiyetle ayrılmak olduğunu ifade ederek, "İlk yarı istediğimiz şeyleri yaptık. Golü de bulduk. İkinci yarı karşı takımın atağı başlayacaktı ve bu da normaldi. İkinci yarı golde yiyebilirdik ve yedik ama kesinlikle bu maçta 90 dakika çok iyi şeyler yapacaktık ve buna yürekten inanıyorduk. Taki hakem arkadaşımızın bize göre yaptığı hatalardan dolayı. Bizi geren bir maç oldu. Verdiği penaltının penaltı ile alakası yok. Öyle ucuz penaltı verilmemesi gerekiyor. Ondan sonra benim oyuncum haksız bir penaltı verdiği için gergin ve sinirli olabilir. Bir kere hakemin oyuncuyu sakinleştirip penaltıyı attırması gerekiyor. Ondan sonra taca çıkan topu devem ettiriyor. Bizim arkadaşımız faul yapıyor ve sarı karttan sonra kırmızı kart ile oyun dışı kalıyor. Ondan önce Ali Çamdalı'nın Ali Turan'ın sarı kartlık pozisyonları var, hiçbir şey demiyor. Biz yarım saat 9 kişi kaldık, 9 kişi ile en iyi şekilde mücadele ettik. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti. Oyunu ileride tutmaya çalıştık. 11-11 olsaydı çok iyi bir lig maçı olacaktı. Gelen taraftarlar güzel maç seyredecekti. Ama belli bir şeyden sonra oyun stratejisi tamamen değişti bizde. Tabi ki 9 kişiden sonra da kazanılmış bir bir puan var. O yüzden de arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Çalımbay, hakemlerin kolay penaltı vermemesi gerektiğini de vurgulayarak, "Hakem arkadaşlarımdan ricam çok basit penaltı çalıyorlar. Tabii ki penaltıysa versinler ama dikkatli olmak gerekiyor. Bizim için baktığımız zaman aldığımız bir puan çok iyi" ifadelerini kullandı.

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