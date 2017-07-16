Çalınan paraya değil, bozulan kapıya üzüldü

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi binasına giren hırsız para çalarken, Başkan Hayriye Hakyemezoğlu çalınan paradan çok hırsızın bozduğu elektronik kapıya üzüldüğünü söyledi

Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yanı Kültür Parkı içinde bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'nde meydana gelen olayda, sabah derneği açan çalışanlar, elektronik kapının zorlanarak açılıp içeri girildiğini, başkan odasının kapı kilidinin kırık olduğunu ve kapının açık olduğunu fark etti.

Olay polise haber verilirken, yapılan araştırma sonucu hırsızın derneğin başkan odasından yaklaşık 90 lira bozuk parayı çaldığı ortaya çıktı. Polise şikayette bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, çalınan paradan daha çok elektronik kapının hırsız tarafından zorlanarak zarar verilip bozulmasına üzüldüğünü söyledi.

Elektronik kapıyı yaptırmak için maddi güçlerinin olmadığını hatırlatan Hakyemezoğlu, "Paramız olmadığı için derneğimizin bozuk olan güvenlik kameralarını yaptıramadık. Hırsız elektronik kapıyı da bozmuş. Bu kapıyı da yaptıracak gücümüz yok. Paranın çalınmasından çok bozulan elektronik kapıya üzüldüm. Engelli arabalar ile üyelerimiz bu kapıdan kolaylıkla içeri girebiliyordu. Polisin hırsızı bulmasını ve hırsızın cezalandırmasını istiyorum" dedi.