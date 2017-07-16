Çalıntı Motosiklet Polis Ekiplerince Yakalandı

Adıyaman'da, motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Sümerevler Mahallesi Niyazi Mısri Cami yakınlarında durumundan şüphelenilen 4 şahsı gören polis ekipleri şahısları durdurarak incelemek istedi.
Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıslar motosikleti bırakarak hızla kaçtı. Şahısların kaçması ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca da 4 şahıstan 3'üpolis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan birinin üzerinde katlanmış vaziyette plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.T., B.Y., M.İ., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan polisten kaçan bir şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.