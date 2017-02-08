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Çalıntı Motosikletle Yakalanan 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Çalıntı Motosikletle Yakalanan 4 Kişi Gözaltına Alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı 2 motosikletle birlikte yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı 2 motosikletle birlikte yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan iki motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı iki motosikletle birlikte olayın şüphelisi oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, motosikletler ise muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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