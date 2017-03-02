Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Trabzon’da Masaya Yatırıldı

Trabzon'da Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenlendi.

Trabzon'da Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenlendi.

KTÜ Osman Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyuma Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türk Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Başaralı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Pınar Bıçakcıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Halit Çınarka, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Ören, İl Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu, İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin, kamu kurumları ve STK'ların yetkilileri, akademisyenler, ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İş Güvenliği Kanunu ile gerekli olan yasal düzenlemelerin en iyi şekilde yapıldığını kaydederek, "Hayata geçirilen her husus nihayetinde insan odaklı olmalı ve hayırlara vesile olacak hususları kapsamalı. Biz Türk-İslam toplumu olarak "çalışanının alın teri kurumadan ücretinin verilmesini" emir buyuran bir dinin mensuplarıyız. İşveren olarak çalışanların hakkını gözetmek hem mevzuat gereği hem inancımız gereği en önemli husustur. Devlet düzenleyicidir. Kural koyar, kanun koyar ve bunu takip eder. Gereği yapılmazsa ceza uygular, hiç affetmez. En son çıkan İş Güvenliği Kanunu ile gerekli olan bütün düzenlemeler yapılmıştır. Eğitim çalışmaları anlamında da bu tür etkinlikler yapılıyor. Sempozyum boyunca hem çalışanların sağlığı hem iş güvenliği konusunda değerli katılımcılar tüm bilgileri aktaracaklar. İki gün boyunca devam edecek sempozyum İnşallah çok faydalı sonuçlara vesile olacaktır" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya ise Büyükşehir Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği hususunda son derece hassas davrandıklarını ve gerekli çalışmaları ivedilikle yerine getirdiklerini ifade etti. Yapılan araştırmaların iş kazalarının yüzde 98'i ile meslek hastalıklarının gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kaldırılabileceğini gösterdiğini ifade eden Akkaya, "Dolayısıyla, iş kaza ve meslek hastalıklarının gerekli tedbirler alındığında çalışma hayatından silinebilecek bir olgu olduğunu söylemek mümkün. Yeter ki, işveren ve çalışanlar bu konuda kararlı olsun" dedi.

Son derece hassas hareket ettiklerini kaydeden Akkaya, "Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda son derece hassas hareket etmekteyiz ve gerekli çalışmaları ivedilikle yerine getirmekteyiz. Ayrıca 6331 Sayılı İş Kanunu ve İtfaiye Yönetmeliği kapsamında il genelindeki işyerleri, kamu ve eğitim kurumlarına yönelik olarak yangın ve kurtarma eğitimlerini aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Bugün çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda kurumlar arasındaki işbirliği ve farkındalığı arttırmak amacıyla şehrimizde yapılan "Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunun" çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum, sağlık hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıkları, göçmen ve göçer çalışanlar ile iş sağlığı güvenliği uygulamalarında göz ardı edilen çalışma alanları başlıklı oturumların düzenleneceği sempozyuma katkı sağlayacaklara teşekkür ediyorum" diye konuştu.