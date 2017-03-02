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Çalışma barışı ve ücret iyileştirmesi istediler

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Çalışma barışı ve ücret iyileştirmesi istediler
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları lehine iyileştirmeler talep eden Samsun Büro Memur-Sen Başkanı Karabiber, "Çalışma verimliliği ve moral motivasyonunu arttırmak için Maliye Bakanı Naci Ağbal sesimizi duymalıdır" dedi

Samsun Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu, Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle açıklama yaptı.  Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi çalışanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki kamu görevlilerinin uğradıkları hak kayıpları, verilmeyen hakları ve bozulan çalışma barışının Vergi Haftası'nı kutlamalarına engel olduğunu dile getirdiler.

Ülkemiz ve milletimiz için bu kadar önemli görevleri ifa eden kamu görevlileri için kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemediklerini belirten Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber, "Maliye çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz. Çalışma verimliliğinin arttırılması ve moral motivasyonun arttırılması için personelin mali ve özlük haklarda iyileştirme yapılmalıdır" dedi.

'FAZLA MESAİ ÜCRETİ MUTLAKA ÖDENMELİDİR'
Büro Memur-Sen Başkanı Karabiber, hazırladıkları talepleri şu şekilde sıraladı: "Gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı özel sınavları en kısa sürede yeniden açılmalıdır. Bir defaya mahsus değil, ihtiyaç duyulduğunda sınavların açılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm birimlerde fazla mesai yapan kamu görevlilerimize fazla mesai ücreti mutlaka ödenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele görevde yükselme sınavı açılmalı ve bu kadroda çalışanlara ek gösterge verilmelidir. Şoför kadrosunda çalışan personele veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu sınavsız verilmelidir. Büyükşehirlerde görev yapan çalışanlara büyükşehir farkı ödenmelidir. Mali Hizmetler Sınıfı oluşturularak, genel müdürden yardımcı hizmetliye kadar tüm personelin ek göstergeleri yeniden düzenlemelidir."

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi çalışanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda,"Taleplerimiz yerine getirildiği takdirde, çalışma barışı yeniden sağlanmış olacak, adalet yerini bulacaktır" denildi.

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