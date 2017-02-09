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Çalışma Hayatında Milli Seferberliği Anlatıyorlar

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Çalışma Hayatında Milli Seferberliği Anlatıyorlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Isparta'da bilgilendirme...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Isparta'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, İş Teftiş Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özge Songül ve İŞKUR İç Denetçisi Erdal Demir de katıldı. Müsteşar Yardımcısı Ayrım, Isparta'da işçiler, işverenler, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, emekliler, engelli vatandaşları ziyaret bu kesimlerin görüş ve önerilerini alacaklarını söyledi.

Özellikle işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedefleri aktarılacak, ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirme yapılacaklarını kaydeden Ayrım, "Bu seferberlik kapsamında Bakanlık yöneticileri olarak bugün 12'inci ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz devam edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, sendikalar, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, İş adamları, Sanayiciler, Kobi kapsamındaki iş adamları, Aktif İş Gücü Programlarından Yararlanan İş Yerleri ve Çalışanlar, Hibe Kapsamında Kendi İşini Kuran Engelli Vatandaşlar, İşçiler, Kadın Çalışanlar, İşsizler, Engelli Çalışanlar, Üniversite öğrencileri, İade Kapsamında Tıbbi Cihaz Kullanan Vatandaşlarımız ve Emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız" dedi.

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