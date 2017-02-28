Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında Van Valisi İbrahim Taşyapan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında Van Valisi İbrahim Taşyapan ile kurum müdürleri, kentteki STK ve işverenlerle bir araya geldi.

Van TSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Taşyapan, üretilen ürünlerin ve yapılan ticaretin istihdam edilen çalışanlar sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Hükümet ülke ve dünyadaki ekonomik durgunluğa göre zaman zaman programlar geliştiriyor. Dünya ülkelerinde şu an çok ciddi bir ekonomik durgunluk söz konusudur. Ancak birçok olay ve badire atlatmamıza rağmen ülkemizde ekonomi çok şükür iyi seviyededir. Mevsimsel olarak işsizlikte artış meydana gelebilir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız bir istihdam seferberliği başlattı. "En az artı 1 istihdam" sloganıyla başlatılan bu programa herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

İşverenlere seslenen Vali Taşyapan, "Eğer çalışana ihtiyacımız varsa bu teşvik bulunmaz bir programdır. İstihdam sağlayacağınız kişiye sadece maaşını ödeyeceksiniz, onun dışındaki sigorta ve diğer ihtiyaçlarını devletimiz karşılayacak. Bu program hem yeni insanlara yer açmamız hem de kayıt dışı işçi çalıştırmayla mücadele etmemiz anlamına da geliyor. Çünkü kayıt dışı çalıştırılan kişiler istihdam istatistiklerine yansımıyor. Her ilin ve bölgenin kendine ait avantajları var. Bizim de kendimize göre avantajlarımız var. Bu imkanları iyi değerlendirirsek hem ilimiz hem de ülkemizin kalkınmasına destek sağlamış oluruz. Maalesef en çok işsizin olduğu illerden birisiyiz. Çok genç nüfusa sahibiz. İnsanlar işsizlik nedeniyle buradan gitmemeli, kendi ilinde çalışmalıdır. Bu nedenle herkesin istihdama katkı vermesi gerekir" şeklinde konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise yaş ortalamasının 21 olduğu Van'da en büyük sorunlardan birinin işsizlik olduğuna dikkat çekerek, "Hükümet bütün olumsuzluklara rağmen kentsel ve yerel kalkınmayı sağlamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlattığında, o salonda ticaret odası olarak ilk desteği veren biz olduk. Öncelikle şahsım olarak bu anlamda açık bir şekilde desteklerimizi ortaya koyacağız. Şu an çalıştırılan insanlara ek en az 2 kişinin eklenmesi gerektiğini belirtiyoruz. Yine bizim yönetim kurulu üyelerimiz de o desteği sağladılar. Bu anlamda bugün Van'ın en önemli sorunu için bir araya gelmiş olmamız dahi son derce önemlidir" dedi.

Daha sonra söz alan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Salih Serçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy da "Maaşı senden, bütün kanuni giderleri de devletten" sloganıyla kentte bir çalışma yürüttüklerini ve bu sayede hedeflerinin kentte 10 binin üzerinde bir istihdam sağlamayı hedeflediklerini ifade ettiler.

Toplantıda söz alan işverenler ise "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'na destek sözü verdiler.